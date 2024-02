SPS Chrobry Głogów w tarapatach po przegranej z Olimpią Sulęcin

Do końca siatkarskiego sezonu w 1. lidze zostało jeszcze dziewięć kolejek, ale to mecz z Olimpią Sulęcin był dla głogowian niezwykle istotny w walce o ligowe utrzymanie. Niestety, głogowianie przegrali go z kretesem, nie zdobywając ani jednego seta. Pierwszego przegrali do 23, drugiego do 22 a trzeciego do 17. W tej ostatniej części spotkania głogowianie już wyraźnie odpuścili, a rywal całkowicie zdominował parkiet.

– Nie zbliżyliśmy się dzisiaj do naszego celu: utrzymanie się w pierwszej lidze. Do końca sezonu pozostało 9 kolejek, jeszcze nie wszystko stracone. Łatwo nie będzie, ale, jak to mówią, nadzieja umiera ostatnia. Ta nadzieja właśnie musi się spotkać z ciężką pracą na treningach, pełnym zaangażowaniem i wiarą – komentuje mecz KGHM SPS Chrobry Głogów

.

Mimo dobrego startu z każdym setem Chrobremu szło coraz gorzej. Nie zrażało to kibiców, którzy ciągle dopingowali swoją drużynę. Ostatecznie jednak wsparcie fanów nie zdołało tchnąć w ekipę nowych sił.