Tęgie lanie w Zabrzu. SPR Chrobry Głogów wysoko przegrał z Górnikiem

W ostatnich tygodniach KGHM SPR Chrobry Głogów rozpieszczał kibiców świetnymi występami. Niestety, tym razem głogowianie nie zdołali tego powtórzyć. Wyjazdowe spotkanie z Górnikiem Zabrze zakończyło się sromotną porażką głogowian.

Jeszcze w pierwszej połowie, choć to Górnik był już wtedy górą, nie było widać takiej różnicy - przynajmniej w punktach. Na przerwę Chrobry schodził przegrywając 15 do 19. W drugiej części meczu gospodarze zaczęli jednak głogowianom uciekać - i to bardzo. Chrobry tracił kolejne bramki, a miał kłopoty ze zdobywaniem swoich. Ostatecznie przegrał bardzo wysoko bo 26 do 39.

Kolejny mecz w sobotę, 17 lutego. W Głogowie Chrobry podejmie Grupę Azoty Unia Tarnów.

Górnik Zabrze – KGHM Chrobry Głogów 39:26 (19:15)

Górnik: Ligarzewski, Wyszomirski – Szyszko 3, Tokuda 3, Morkovsky 4, Bachko, Krępa 1, Artemenko 6, Krawczyk 2, Mauer 2, Bogacz, Minotskyi 3, Kaczor 2, Ilchenko 3, Wąsowski, Przytuła 10

Chrobry: Stachera, Dereviankin – Grabowski 1, Strelnikov, Wrona, Kosznik 1, Orpik 3, Jamioł 4, Dadej 5, Matuszak, Styrcz 1, Wiatrzyk, Paterek 7, Hajnos, Skiba 4