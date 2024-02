Chrobry przywiózł cenny punkt z Niecieczy. Remis z Termalicą

Cenny punkt po remisie 1:1 przywieźli do domu piłkarze Chrobrego Głogów. Pierwszą bramkę meczu zdobyli głogowianie w 45. minucie spotkania, gdy rzut karny wykorzystał Bartlewicz. Chrobry od tego momentu grał też z przewagą, bo za drugą żółtą boisko opuścił zawodnik gospodarzy. W 46. minucie bramką odpowiedzieli jednak zawodnicy z Niecieczy.

Wynik mógł być inny, mniej korzystny dla głogowian. W 30. minucie spotkania sędzia podyktował rzut karny dla Termalici. Strzał Wiktora Biedrzyckiego obronił jednak Damian Węglarz.

– Pewnie wszyscy zaraz powiedzą, że grając przeciwko dziesiątce i prowadząc 1:0 ten mecz powinien się poukładać. Piłka jest brutalna i trzeba o tym pamiętać. Pierwsza połowa była ciekawa. Dwa rzuty karne, w tym ten wykorzystany przez nas, przez Termalicę nie, ale wiedzieliśmy, że dysponuje ona wysoką jakością piłkarską. Cieszę się z momentów, w których wychodziliśmy wyżej i wyżej staraliśmy się bronić. Nie zawsze wszystko wychodzi, ale to było pełne zaangażowanie chłopaków i jestem pod wrażeniem. Druga połowa… no cóż. Szybkie wyrównanie i dzięki temu mecz się otworzył. Wydaje mi się, że ta część była ciekawsza. Kilka sytuacji było po obu stronach i każdy z zespołów mógł zadbać o trzy punkty. Tak się nie stało. Czy remis jest sprawiedliwy? Ja szanuję każdy punkt, bo każdy stwarza możliwości, by piąć się w górę tabeli, a takie jest nasze zadanie. Może nie jesteśmy w pełni szczęścia, bo nie można być szczęśliwym po spotkaniu, które tak się układało, ale bardzo mocno szanujemy ten punkt – mówił po meczu trener Chrobrego Piotr Plewnia.