Wydłużyła się średnia długość życia Polaków we wszystkich grupach wiekowych. O ile?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wydłużył się czas trwania życia Polaków. Obliczono go na podstawie danych o śmiertelności za 2022 r. Wynika z nich, że w ubiegłym roku odnotowano 447 tys. zgonów, czyli mniej o 72 tys. w stosunku do 2021 r. (519 tys.), a także mniej o 39 tys. niż w 2020 r. (486 tys.).

O ile średnio wzrosła długość życia Polaków?

W porównaniu do tablicy GUS z 2022 roku mamy obecnie dłuższą średnią dalszego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych, w tym o:

Wyższa długość życia, niższa wysokość emerytury

Według rzeczniczki, od 1 kwietnia ZUS, obliczając wysokość nowo przyznawanych emerytur, będzie korzystał z nowych danych GUS. To oznacza, że emerytura osoby w wieku 60 lat będzie niższa o 6,1 proc., a osoby w wieku 65 lat – o 6,6 proc. niż gdyby była obliczona na podstawie poprzedniej tablicy.

Dla przykładu: 60-latka z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w kwocie 1966,18 zł, czyli mniejszej o ok. 127 zł (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 254,3 zamiast 238,9 miesięcy).

Natomiast 65-latek z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w kwocie 2380,95 zł, czyli mniejszej o ok. 167 zł (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 210,0 zamiast 196,2 miesięcy).