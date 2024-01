800 plus - od lutego można już składać wnioski na kolejny rok. ZUS informuje jak to zrobić

Jak złożyć wniosek o 800 plus

Zakład Ubezpieczeń społecznych informuje, że od 1 lutego zacznie przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres świadczeniowy, czyli od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.