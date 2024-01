Więcej pieniędzy na dzieci. Od stycznia 500 Plus zostało zmienione na 800 Plus. Kiedy wypłaty?

500 Plus zmieniono na 800 Plus

800 Plus stało się faktem. ZUS wypłaca wyższe kwoty na konta rodziców. Na Dolnym Śląsku pieniądze z tego programu otrzymuje ponad pół miliona dzieci.

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze 500 Plus wzrosło do 800 zł. Pierwsze przelewy trafiły do rodziców jeszcze w grudniu. Kolejne zostaną zrobione na początku stycznia. Zmiana z 500 na 800 Plus nastąpiła z urzędu, czyli rodzice nie musieli składać żadnych wniosków. - Pierwsza transza przelewów na blisko 569 mln zł poszła na konta rodziców już 29 grudnia. Kolejne zaplanowaliśmy na 3 i 4 stycznia – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Łącznie w pierwszym tygodniu stycznia wypłacimy ponad 2 mln świadczeń w kwocie 1 mld 692 mln zł – dodaje.

Według rzeczniczki 3 stycznia do rodziców w ramach 800 Plus trafi łącznie 562 mln zł, a 4 stycznia – 561 mln zł.

Na Dolnym Śląsku w poprzednim okresie rozliczeniowym obejmującym 2022/2023 - 500 Plus -dostawało 547 698 dzieci.

Rodzice wysłali do ZUS - 390 628 wniosków. (W całym kraju rodzice wysłali 5 046 239 wnioski na 7 355 951 dzieci.)

Po rozpoczęciu nowego okresu rozliczeniowego, który trwa od 1.06.2023 do 31.05.2024, Dolnoślązacy wysłali do ZUS – 536 139 wnioski na 353 954 dzieci.

Program „Rodzina 500 plus" działa od 1 kwietnia 2016 r. Do tej pory rodzinom z dziećmi przysługiwało świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 lat. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość tego świadczenia będzie wzrosła do 800 zł miesięcznie.

Rodzice otrzymają wypłaty w tych samych terminach jak obecnie, ale w nowej wysokości. Zostaną również poinformowani o tym elektronicznie na swoim kocie na PUE ZUS.

W Polsce z dodatku korzysta ponad 6,6 mln dzieci

Należy pamiętać, że prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem, przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się ZUS.

Wnioski jednak można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet. Wypłata 800 Plus odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Według danych rządu w 2024 r. do 800 Plus uprawnionych będzie 6 mln 668 tys. dzieci. Zobacz też:

