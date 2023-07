W budynku po Domu Samotnej Matki w Głogowie będzie 9 mieszkań. Sześć firm zgłosiło się do przetargu

Miasto informuje, że do przetargu na zadanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki społecznej Dom Samotnej Matki” na Żarkowie zgłosiło się sześć firm. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest jeszcze w tym roku, a jej koniec w przyszłym.

Budynek po Domu Samotnej Matki to część dużego planu inwestycyjnego związanego z mieszkaniami dla głogowian. Budynek zostanie przebudowany i powstanie tu 9 mieszkań o powierzchni ok. 50-60 mkw. Będą to mieszkania czynszowe - mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.