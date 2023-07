W Głogowie otwarto Poradnię Psychologiczną dla Dzieci i Młodzieży. Pomoc jest bezpłatna i nie wymaga skierowania od lekarza

- To ostanie, w czasie po pandemii jest bardzo częste, gdyż dzieci boją się chodzić do szkoły, boją się nawiązywać relacje z rówieśnikami, albo nie potrafią tego robić w sposób bezkonfliktowy – wyjaśnia terapeutka Anna Worobiej. - Zgłaszają się też do nas młode osoby z depresją, z myślami samobójczymi i z samookaleczeniami. Nasza poradnia to jak najbardziej właściwe miejsce, gdzie takie osoby znajdą wsparcie i opiekę.