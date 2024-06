Uwierzyła w internetową przyjaźń z „amerykańskim lekarzem” i straciła prawie 180 tysięcy złotych!

- Tym razem internetowy oszust wcielił się w rolę amerykańskiego lekarza, który pilnie potrzebował finansowego wsparcia, by dotrzeć do Polski. Udawana przyjaźń i emocjonalny atak okazał się skuteczny dla obcokrajowca, ponieważ mieszkanka powiatu nowosolskiego przelała mu prawie 180 tysięcy złotych – informuje Justyna Sęczkowska-Sobol z KPP w Nowej Soli.

Mimo wielu ostrzeżeń policji i przykładów działania internetowych oszustów, wciąż wielu ludzi pada ich ofiarami. Tak było w przypadku 45-letniej mieszkanki powiatu nowosolskiego, która wpadła w sieć przebiegłych przestępców. Wystarczyło zaledwie kolka dni, by kobieta uwierzyła w wymyśloną historię.

Przyjaźń trwała kilkanaście dni, aż do czasu kiedy to mężczyzna chciał przylecieć do Polski i prosił o finansowe wsparcie. 45-latka chcąc mu pomóc kilkukrotnie przelewała pieniądze za granicę. Gdy zorientowała się, że stała się ofiarą oszusta - przyjaźń się zakończyła.