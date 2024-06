Przemysław Szarek został nowym piłkarzem Chrobrego Głogów. Podpisał kontrakt na dwa lata

Nowy nabytek Chrobrego Głogów. Do drużyny dołączył 28-letni Przemysław Szarek. Przez dwa sezony będzie środkowym obrońcą.

Zawodnik występował ostatnio w Motorze Lublin, z którym przebył drogę od drugiej ligi do Ekstraklasy. Gdy dołączał do Motoru w 2022 roku, zespół rywalizował na drugoligowym poziomie. W 2023 roku był już w pierwszej lidze, do której dostać się pozwoliły zwycięskie baraże. Do kolejnych baraży lublinianie z Przemysławem Szarkiem w kadrze awansowali w pierwszym sezonie pobytu na zapleczu i również one okazały się być wygrane. Szarek, poza tym że zespołowo wywalczył dwa awanse, w barwach Motoru rozegrał w sumie 42 spotkania, w których zdobył trzy bramki.