Wdała się w przyjaźń z amerykańskim piosenkarzem. Internerowa znajomość słono ją kosztowała

Policjanci kolejny raz apelują o ograniczone zaufanie do nieznajomych. Zachowajmy ostrożność w kontaktach telefonicznych, zwłaszcza, gdy osoba po drugiej stronie słuchawki chce od nas pieniędzy. Nie daj się nabrać na zmyśloną historię. Nigdy nie przekazuj swoich pieniędzy!

Oszuści działają w najróżniejszy sposób, byle złowić w sieci swoją ofiarę. Tak było w przypadku 44-letniej mieszkanki Nowej Soli, która dała wiarę historii stworzonej przez przestępców. Internetowy oszust wcielił się w rolę amerykańskiego muzyka. Przyjaźń trwała kilka miesięcy, aż do czasu kiedy to zrozpaczony mężczyzna znalazł się w tarapatach i prosił o finansowe wsparcie 44-latkę.

Mężczyzna stracił 88 tys. zł

W czwartek, 7 marca na policję zgłosił się mieszkaniec powiatu wschowskiego, który poinformował, że stał się ofiarą oszustów. Tak go zmanipulowali, że stracił 88 500 złotych.

Z samego rana zadzwonił do niego „policjant z cyberprzestępczości” z Warszawy i poinformował, że na jego dane pewna kobieta chciała zaciągnąć kredyt w wysokości 107 tysięcy złotych. Miało to być policyjna akcja zorganizowana, którą również potwierdził w rozmowie „policyjny prokurator”, i aby uniemożliwić jej zaciągnięcie kredytu na dane pokrzywdzonego i móc skutecznie zatrzymać oszustkę mężczyzna miał sam zaciągnąć kredyt i miał postępować według kolejnych instrukcji. Wszystkie pieniądze po zakończonej akcji bank miałby mu oddać.