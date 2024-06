Uwaga kierowcy! W Grębocicach na ul. Kolejowej zamkną przejazd. I to na dwa tygodnie

Przejazd kolejowy na ul. Legnickiej w Grębocicach zamknięty będzie od 26 czerwca do 8 lipca – informuje gmina Grębocice. Jest to związane z remontem linii kolejowej nr 273, który przeprowadza PKP. W tych dniach należy kierować się wyznaczonymi objazdami.

Ulica Legnicka też rozkopana

Należy pamiętać, że w Grębocicach prowadzone są też prace drogowe na ulicy Legnickiej, na odcinku od remizy OSP Grębocice do sklepu Tedi. Remont potrwa do grudnia.

Nieprzejezdna jest także droga z Retkowa do Starej Rzeki.