Kto w internecie szkaluje Wojciecha Zubowskiego i Mariusza Kędziorę? Głogowianie złożyli w tej sprawie zawiadomienie na policję

Głogowska policja przyjęła zgłoszenie od posła PiS Wojciecha Zubowskiego oraz radnego miejskiego Mariusza Kędziory dotyczące przestępstwa zniesławienia. Głogowianie czują się ofiarami oszczerstwa wypisywanego na jednym z portali społecznościowych.

- Zarzuca się nam pozyskiwanie w nielegalny sposób pieniędzy na jakąś fundację – wyjaśnia Wojciech Zubowski. - Ukazało się to zaledwie kilka dni po tym, jak ogłosiłem swój start na prezydenta Głogowa, pan Kędziora ogłosił ponowny start do rady miasta. Jesteśmy przyzwyczajeni do krytyki, a czasami spotykamy się także z hejtem, ale jak osoby pełniące funkcje publiczne nie możemy sobie pozwolić, żeby tego typu oszczerstwa, i jak sądzę nieprzypadkowo w trakcie kampanii wyborczej, mogły być bezkarnie kolportowane i powielane. Tym bardziej, że zrobił to profil o wyraźnym zabarwieniu politycznym.