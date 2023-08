Umowa podpisana. W Głogowie wybudują mieszkania czynszowe

Intensywny rozwój mieszkalnictwa w Głogowie trwa. Od kilku lat na tzw. Nowym Piastowie pojawiają się zarówno nowe domy jednorodzinne, jak i bloki. W najbliższym czasie ruszą prace nad budową kolejnego. Tym razem jednak będzie to nowa forma mieszkaniowa w Głogowie. Miasto wybuduje bowiem mieszkania czynszowe pod wynajem.

– To bardzo duża inwestycja. Sam zakres podpisanej umowy to 40,5 miliona złotych. 80 procent tych środków pochodzi z Banku Gospodarstwa Krajowego. Z dotacji, którą otrzymaliśmy w ramach rządowego programu mieszkaniowego. Okres rywalizacji potrwa do końca przyszłego roku. To już kolejna z inwestycji mieszkaniowych, które realizujemy – mówi prezydent Rafael Rokaszewicz.