Jest czwarty kandydat na prezydenta Głogowa. Adam Borysiewicz dołącza do wyścigu

Podczas konferencji prasowej głogowska Trzecia Droga zaprezentowała swoich kandydatów na urząd prezydenta Głogowa oraz do Sejmiku Województwa. Tym pierwszym miałby zostać Adam Borysiewicz - naczelnik wydziału promocji głogowskiego ratusza, o miejsce w drugim starać się będzie Artur Jurkowski - dotychczasowy wójt gminy Pęcław.

Borysiewicz w swoim programie wyborczym zapowiada rozmowy z KGHM o obniżeniu rachunków za ciepło czy powrót dopłat do wody i ścieków dla gospodarstw domowych.

– Znacie mnie państwo z głogowskich osiedli czy z wielu inicjatyw społecznych oraz sportowych. Przyszedł taki moment, że postanowiłem wystartować w wyborach na prezydenta. Założeń programowych jest wiele, ale te najważniejsze to: obniżenie kosztów ogrzewania, powrót do dopłat do wody i ścieków dla mieszkańców oraz stworzenie parku rozrywki w mieście, bo w Głogowie brakuje kompleksowych rozwiązań tak, aby rodzina z dziećmi mogła spędzić razem cały dzień na zabawie – mówił Adam Borysiewicz.