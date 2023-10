Tygodniowy przegląd prasy 29.10.2023: Głogów, 22.10-28.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Głogowa

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Zamieszkaj nad jeziorem nie tylko latem, ale cały rok. Oto najnowsze oferty domów, które są do kupienia w Sławie, Lubiatowie, Lubogoszczy, Boszkowie, Wieleniu i okolicy. Są tu domy całoroczne, ale też małe - letniskowe. Ceny też są różne, a niektóre to wręcz prawdziwe okazje! Oferty pochodzą z olx.pl. Pod każdym zdjęciem jest link do szczegółowej oferty.

Marzysz o domku w Karkonoszach? Mały biały domek w górach na własność to marzenie wielu turystów. Ten do niedawna był do wynajęcia, a teraz jest na sprzedaż. Takie oferty to rzadkość. Zobaczcie, jak wygląda zabytkowy Domek Artysty w Szklarskiej Porębie tuż przy górskich szlakach, a jednocześnie niedaleko centrum miasta. Sudecki Domek Artysty to miejsce z duszą, ma ponad 100 lat.

Koszmarny wypadek na drodze pomiędzy Cisowem a Kożuchowem (pow. nowosolski). Z nieustalonych przyczyn auto wypadło z drogi. Dwie osoby zginęły na miejscu.

W czwartek oficjalnie odsłonięto w Głogowie najnowszą rzeźbę Janusza Owsianego, który obchodzi 40-lecie swojej działalności artystycznej.