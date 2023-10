Polska Liga Bocci w Głogowie. Zawodnicy z całej Polski grali w hali sportowej. WIDEO

A sam klub wciąż rośnie i zyskuje kolejnych zawodników i zawodniczki.

– Nasz klub pomalutku się też rozwija w tym kierunku, że. przychodzą nowi zawodnicy klasy integracyjnej, ale nie tylko. To drugi turniej naszej nowej zawodniczki Ani Wrońskiej-Krzysztof, która puka pomału do tej właśnie gry wyczynowej. Do gry wrócił także Norbert Penza, grający w klasie BC 5. Także jest ten delikatny progres, rozwój także ilościowy w naszym klubie. Z czego się bardzo cieszę – dodaje prezes IKSON-u.