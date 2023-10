Dziś zaćmienie księżyca. Obserwatorium w Głogowie zaprasza na jubileuszową obserwację. WIDEO

– W sobotę, 28 października jest zaćmienie księżyca. Częściowe, ale powinno być dobrze widoczne wieczorem i chcemy to wykorzystać jako dobrą okazję do świętowania naszego 25-lecia. Z tej okazji organizujemy takie otwarte obserwacje tego zaćmienia. Ale nie tylko obserwacje, bo pogody nie możemy przewidzieć i zapewnić. Przewidujemy tu kilka wydarzeń dodatkowych. Przede wszystkim dwa ciekawe, krótkie wykłady, popularno-naukowe, wygłoszone przez naukowców, którzy kiedyś uczęszczali do tego obserwatorium. Mi będzie bardzo miło usłyszeć tych absolwentów byłych i myślę, że nie tylko mi. Poza tym, jeżeli będzie pogoda, to oprócz zaćmienia księżyca oferujemy także obserwacje Jowisza, który będzie też ładnie koło księżyca widoczny – mówi Ludwik Lehman, opiekun szkolnego obserwatorium w LO 2.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 20 i potrwa do 22.30. Same obserwacje będą prowadzone w samym obserwatorium ale też na boisku szkolnym. Przygotowane zostały też dodatkowe wystawy - między innymi kolekcji meteorytów. Ale specjalnie na okazję 25-lecia do zobaczenia będą też dodatkowe, wypożyczone na ten czas eksponaty.

– Będą to numizmaty poświęcone astronomii oraz wyjątkowo kawałek kamienia z Księżyca i kawałek kamienia z Marsa – dodaje Ludwik Lehman.

Przez 25 lat samo obserwatorium niewiele się zmieniało, choć dzięki ostatniemu remontowi odświeżono jego wygląd. Opiekunowi marzy się również remont dachu nad obserwatorium, który też wymaga już uwagi. Co jednak się zmieniło? Przede wszystkim sprzęt do obserwacji nieba. Bo zakupione zostały w tym czasie nowe teleskopy, znacznie lepsze od tego oryginalnie zamontowanego na poddaszu LO2. Stary teleskop pozostał jednak na miejscu jako sentymentalny eksponat. Na obserwacje nieba można się tam wybrać nie tylko 28 października, z okazji jubileuszu. Opiekun obserwatorium zaprasza do niego wszystkich miłośników astronomii.