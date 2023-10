Wyszukiwarka grobów w Głogowie pomoże znaleźć mogiłę bliskiej osoby. Zobacz, jak to zrobić

Cmentarz na Brzostowie liczy ponad 12 tys. grobów

Wyszukiwarka grobu - zobacz jak szukać?

- Jeśli ktoś nie zna cmentarza to może sobie wydrukować mapkę, albo otworzyć ją w telefonie - przypomina Maciej Gandecki, kierownik Głogowskiego Domu Pogrzebowego.

Opłać grób bliskiej osoby. Można przez internet

Przy okazji Wszystkich Świętych przypominamy o konieczności opłat za groby, a jak wynika z danych GDP ponad 10 procent mogił nie ma tej opłaty. Można to zrobić w biurze przy cmentarzu przy ul. Świerkowej (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00).

- Ale też można przez internet. Ma naszej stronie internetowej, w zakładce "administracja" podajemy numer konta. Jest też poradnik, który pomoże wypełnić treść przelewu, a my wyślemy fakturę - dodaje kierownik.

