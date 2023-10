W Szczepowie mieszkacy mają nową, piękną świetlicę. Na otwarcie obiektu przyszło wiele osób

W Szczepowie oddano do użytku nową świetlicę wiejską. Obiekt o powierzchni 180 mkw stanął na działce przy wjeździe do wsi, a budowa trwała około roku.

Nowa świetlica to nie tylko przestrzeń do spotkań, ale także miejsce, które łączy tradycję z nowoczesnością. Budynek został wyposażony w nowoczesne zaplecze kuchenne, które umożliwia organizację różnego rodzaju wydarzeń, od spotkań rodzinnych po imprezy społecznościowe. Ponadto, na dachu budynku zainstalowano panele fotowoltaiczne.

Przy nowej świetlicy nie zabrakło również parkingu, który ułatwia dostęp do budynku, zwłaszcza osobom starszym i niepełnosprawnym. Teren wokół świetlicy jest też oświetlony.

Otwarcie świetlicy było ważnym i radosnym wydarzeniem dla mieszkańców wsi. Tym bardziej, że wcześniej miejscem spotkań była piwnica w jednym z bloków mieszkalnych. W uroczystości wzięło udział wielu mieszkańców wsi. Symboliczną wstęgę przecięła razem z wójtem Krzysztofem Wołoszynem sołtys wsi Agnieszka Sarna. Potem był czas na zabawę i wspólną biesiadę.