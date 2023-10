Rzeźba Janusza Owsianego oficjalnie odsłonięta. "Uniwersum 6" stanęło w Głogowie

– Czuję się jakbym miał 25 lat – mówi ze śmiechem artysta. – I to chyba najważniejsze, żeby mieć takie poczucie humoru. Może sprawność jest już nie taka jak powinna być, ale na pewno jest taki fajny bagaż niezłych doświadczeń. Objeżdżona praktycznie cała Europa. Dużo realizacji w Europie, które tak fajnie podsumowują to czterdziestolecie. No i super. sprawa, Głogów zasługuje na to Uniwersum. Jestem wdzięczny mieszkańcom. To jest takie zwieńczenie jakby tych 40 lat i pozostawienie mieszkańcom takiego małego swojego śladu na Ziemi, żeby pamiętali, że był taki artysta wśród nich, i że ta forma gdzieś tam zostaje właśnie na stałe – dodaje.