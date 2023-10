Pierwsze klasy świętowały. Otrzęsiny w I LO w Głogowie. Uczniowie podróżowali w czasie. WIDEO

Pierwsze Liceum Ogólnokształcące w Głogowie zorganizowano w szkolnej auli otrzęsiny, które były świetną okazją do wspólnej zabawy i integracji uczniów placówki. Młodzież miała okazję popuścić wodze fantazji i przygotować przebrania, co też chętnie zrobiła.

– Głównie pierwsze klasy, bo to impreza dla nich. Można powiedzieć, inicjacja ich przyjęcia do tej szkoły, żeby zostali takimi już w stu procentach jej uczniami. Prowadzimy otrzęsiny przez robienie przedstawień w różnych tematykach. W tym roku jest to podróż w czasie. I będą takie wydarzenia, jak na przykład prehistoria, przyszłość bądź lata osiemdziesiąte, więc myślimy, że wyjdzie to naprawdę wspaniale – mówił przed rozpoczęciem zabawy Michał Raczkowski, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego LO1. – Myślę, że z roku na rok, a już trzeci rok z rzędu mam okazję brać udział w tym niesamowitym święcie, te przebrania są tylko lepsze – dodał.