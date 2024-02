Strażacy z OSP Przedmoście mają wreszcie nową remizę. Obiekt jest gotowy i lada dzień zostanie przekazany do użytku

Marcin Kuchnicki, prezes OSP Przedmoście przyznaje, że nie może się już doczekać dnia, gdy strażacy zaproszą mieszkańców do urządzonej remizy.

- Po oddaniu budynku będziemy mieć sporo pracy przy jego zagospodarowaniu. Nowa remiza to dla nas duży krok do właściwego funkcjonowania, zarówno w aspekcie działalności ratowniczej, jak i szkolenia młodzieży – mówi prezes. - Tym bardziej cieszy, że w remizie mamy salę do szkoleń. Chcemy też zrobić w nowej siedzibie izbę pamięci, do której trafią nasze zgromadzone już pamiątki.