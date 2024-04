Tygrysek odwiedził przedszkolaki. W PP 2 dzieci miały sportowy trening z Akademią Piłki Nożnej Chrobrego

We wtorkowy (9.04) słoneczny dzień sporo się działo w PP 2 przy alei Wolności. Przedszkolaków odwiedziła Akademia Piłki Nożnej Chrobrego Głogów. Pod okiem trenerów dzieci miały możliwość udziału w turnieju piłki nożnej. Był też pokazowy mini-trening akademii, a dzieci mogły przymierzyć klubowe akcesoria, kopać piłkę do bramki czy zbić "piątkę" z klubową maskotką.

Dla przedszkolaków z PP 2 był to bardzo ciekawy dzień.