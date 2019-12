To już koniec dziury na głogowskim rynku? Radni przegłosowali zmianę planu zagospodarowania

Jak zapowiadał prezydent Rafael Rokaszewicz, miasto po wielu próbach dogadania się z właścicielem, podejmie inne kroki. Dzięki nowym przepisom, możliwe będzie wywłaszczenie terenu, podobnie jak do tej pory można to było zrobić w przypadku inwestycji drogowych. Z tego też powodu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zmieniono przeznaczenie spornego terenu - na publiczne. Ten zapis pozwoli na wszczęcie procedury wywłaszczenia. W środę, 18 grudnia, uchwała została przegłosowania.

– Czynności związane z postępowaniem wywłaszczeniowym mogą się rozpocząć w przypadku kiedy uchwała nie zostanie zaskarżona lub sąd uznał o jej bezzasadności. Przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego , które prowadzi starosta, gmina zobowiązana jest do przeprowadzenia rokowań o nabycie w drodze umowy prawa własności do nieruchomości. Po bezskutecznym upływie dwumiesięcznego terminu do zawarcia umowy sprzedaży wyznaczonego właścicielowi na piśmie, gmina może złożyć wniosek do starosty o wywłaszczenie. Starosta wszczyna postępowanie wywłaszczeniowe. Trudno jest określić czas trwania takiego postępowania – mówi Marta Dytwińska-Gawrońska, rzecznik prezydenta Głogowa.