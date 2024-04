Tak kwitnie wczesna wiosna 2024! Pachną bzy, a na kasztanach bielą się kwiaty. Zdjęcia internautów. PROGNOZA POGODY 15-21 kwietnia

Mamy dopiero połowę kwietnia, a już kwitną magnolie, bzy, kasztanowce, a na polach żółcą się rzepakowe dywany. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że wiosna 2024 przyszła o miesiąc za wcześnie. Niestety, w za kilka dni czeka nas prawdziwa „bomba” zimna, łącznie z przymrozkami. Prognoza pogody na 15 - 21 kwietnia.

Wiosna 2024! Nawet najstarsi głogowianie nie pamiętają, by w połowie kwietnia zakwitły bzy i kasztanowce. Drzewa obsypały się kwiatami, a polach ścielą się żółte dywany, tak charakterystyczne dla maja. Choć zrobiło się miło, ciepło i zapewne wielu z nas się cieszy, to jednak w naszym klimacie taka aura przyszła stanowczo za wcześnie.

Na dowód wiosennej „bomby” ciepła poprosiliśmy internautów, by podzielili się z nami zdjęciami przyrody. Za wszystkie bardzo dziękujemy. Oto one:

Idzie zmiana w pogodzie. W najbliższych dniach czeka nas totalny zjazd temperatury, do przymrozków włącznie. Warto pomyśleć o okryciu delikatnych roślin.

Dolny Śląsk -prognoza pogody od poniedziałku do niedzieli (15-21 kwietnia)

Poniedziałek, 15 kwietnia

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu, początkowo możliwe burze; po północy opady będą zanikać. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 60 km/h, początkowo południowy i południowo-zachodni, później południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni, w czasie burz w porywach do około 70 km/h.

Wtorek/środa - 16/17 kwietnia

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, w nocy i rano w obszarze górskim powyżej 600 m n.p.m. miejscami również deszcz ze śniegiem lub śnieg. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C, na Przedgórzu Sudeckim spadki do -1°C. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) przelotne opady śniegu. Temperatura od -4°C do -2°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Środa/czwartek - 17/18 kwietnia

Zachmurzenie na ogół duże. Przelotne opady deszczu, po południu miejscami burze. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C, przygruntowe przymrozki do -2°C. Temperatura maksymalna od 9°C do 12°C. Wiatr słaby, w nocy zmienny, w dzień południowo-wschodni i wschodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) przelotne opady śniegu. Temperatura od -4°C do -2°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Czwartek/piątek - 18/19 kwietnia

Zachmurzenie umiarkowane i duże. W dzień przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C, przygruntowe przymrozki do -2°C. Temperatura maksymalna od 10°C do 12°C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) w dzień przelotne opady śniegu. Temperatura od -4°C do -1°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni.

Piątek/ sobota -19/20 kwietnia

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, w nocy na Przedgórzu Sudeckim miejscami deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna od -1°C do 2°C, przygruntowe przymrozki do -3°C. Temperatura maksymalna od 8°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) okresami opady śniegu. Temperatura od -4°C do -1°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni skręcający na północno-wschodni. Sobota/niedziela -20/21

Zachmurzenie duże, na zachodzie regionu większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, na zachodzie przechodzące w opady przelotne. Temperatura minimalna 1°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 8°C do 11°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, w porywach do 60 km/h, północny i północno-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) okresami opady śniegu, zwłaszcza w Sudetach Wschodnich. Temperatura od -3°C do 0°C. Wiatr dość silny i silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach około 70 km/h, północno-wschodni.

