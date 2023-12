Uwaga Głogów i okolice! Nadciąga orkan Pia. Najgorzej będzie wiało dziś w nocy i w piątek. IMWG wydało ostrzeżenia

Nad Polskę nadciąga wichura. Na południowym -zachodzie kraju będzie wiać w porywach do 90 km na godzinę, a punktowo nawet więcej. Wichura będzie szaleć dziś w nocy i w piątek (22.12).

Niestety, sprawdziły się złe prognozy pogody dotyczące przedświątecznych dni. Przed nami niebezpieczna pogoda, bo do Polski zbliża się orkan Pia. Na południowym -zachodzie kraju będzie wiać w porywach do 90 km na godzinę, a punktowo nawet więcej. Możliwe są też burze. Najmocniej powieje dziś w nocy i jutro do wieczora (22 grudnia). IMGW wydał ostrzeżenia aż do niedzieli, 24 grudnia.

Prognoza na 21 grudnia (czwartek)

W czwartek od północnego zachodu, wzrośnie prędkość i porywistość zachodniego

wiatru; w porywach, szczególnie w strefie nadmorskiej, wiatr osiągać może do 100 km/h.

W czwartek wiatr na zachodzie i południu kraju do 70 km/h, na wschodzie do 60 km/h,

zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 100 km/h,

w Sudetach do 120 km/h, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne.

Pogoda na żywo - siła wiatru na południowym - zachodzie Polski:

Nocną będzie mocno wiało

W nocy z czwartku na piątek wiatr umiarkowany i dość silny, na wschodzie w porywach

do 70 km/h, na zachodzie i nad morzem ,w centrum kraju także silny i bardzo silny (do 55

km/h), w porywach do 95 km/h, lokalnie możliwe porywy do 100 km/h, południowo-

zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 100 km/h, w Sudetach

do 130 km/h, zamiecie i zawieje śnieżne.

Prognoza na 22 grudnia (piątek)

W piątek wiatr umiarkowany i dość silny, na wschodzie w porywach do 70 km/h, na

pozostałym obszarze także silny i bardzo silny (do 55 km/h), w porywach do 95 km/h,

lokalnie możliwe porywy do 100 km/h, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach

wiatr w porywach do 110 km/h, w Sudetach do 140 km/h, zamiecie i zawieje śnieżne.

Prognoza na 23 i 24 grudnia (sobota i niedziela)

Z kolei w sobotę i niedzielę z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie strefa

opadów śniegu przechodzących w deszcz ze śniegiem i deszcz, gdzieniegdzie także marznący

deszcz powodujący gołoledź.

