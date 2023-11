W Głogowie ma sypnąć śniegiem - ostrzegają synoptycy. Zobacz prognozę pogody

Prognoza pogody na początek tygodnia

Noc z poniedziałku na wtorek (z 27 na 28 listopada) będzie pochmurna i miejscami wystąpią opady śniegu. Na południowym zachodzie opady śniegu będą okresami o natężeniu umiarkowanym, powodując przyrost pokrywy śnieżnej do nawet 15 cm.

W północnej połowie kraju lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m. Noc będzie na ogół mroźna, zwłaszcza na północnym wschodzie i północy kraju. Temperatura minimalna spadnie tam do poziomu od –12°C do –10°C. Na pozostałym obszarze temperatura minimalna od –5°C do –1°C. W północnej połowie kraju w wielu miejscach pojawią się silne mgły i zamglenia marznące i osadzające szadź.