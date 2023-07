Szukasz budowlanej działki blisko Głogowa? W Bytniku są cztery i to nie takie małe

Szukasz działki budowlanej blisko miasta? Gmina Głogów oferuje do sprzedaży cztery atrakcyjne parcele w Bytniku koło Przedmościa pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest możliwość podłączenia sieci wodno-kanalizacyjnej.

Działki mają powierzchnie od 1048 mkw do 1461 mkw. Jest możliwość podłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej.