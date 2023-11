Głogowskie hospicjum ma już wszystkie techniczne odbiory. Trwa jego wyposażanie. Kiedy hospicjum bedzie mogło przyjąć pierwszego pacjenta?

Hospicjum będzie jednym z oddziałów szpitala

Hospicjum zostanie przekazane Głogowskiemu Szpitalowi Powiatowemu w formie użyczenia. Placówka na Paulinowie będzie jednym z jego oddziałów. Z chwilą przejęcia obiektu szpital poinformuje Narodowy Fundusz Zdrowia o gotowości świadczenia usług hospicyjnych. Zostanie wówczas ogłoszony nabór na kontrakt 20 łóżek. Po kilku tygodniach pierwsi pacjenci będą mogli trafić do hospicjum. Ma to nastąpić w lutym przyszłego roku.

Są już meble i sprzęt medyczny

- Od wakacji cały czas były prowadzone zamówienia i negocjacje cenowe na wyposażenie obiektu – mówi Aleksandra Glińska, prezeska fundacji. - Na dniach przyjadą do hospicjum meble, a także łóżka z materacami przeciwodleżynowymi. Gabinety są już wyposażone, a cały potrzebny sprzęt medyczny jest już na terenie hospicjum.

Hospicjum czeka jeszcze upiększanie, bo fundacji zależy, by było to miejsce ładne i przyjazne dla pacjentów.

Jak powiedziała Aleksandra Glińska, fundacja chce też rozszerzyć opiekę nad pacjentami i zadbać o to, by mogli korzystać z pomocy psychologicznej a także prawnej.

Fundacja jest też po szkoleniach wolontariuszy, którzy będą pomagać w hospicjum.