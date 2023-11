Takiego projektu jeszcze w Głogowie nie było! - Będą nowe parki, oczka wodne, zielone wyspy na Rynku - mówi prezydent Rafael Rokaszewicz

W Głogowie szykuje się duża, zielona rewolucja, która cieszy zapewne wielu mieszkańców. Mówił Pan o niej podczas spotkań ostatnich spotkań z mieszkańcami. Miasto ma zrealizować projekt, jakiego jeszcze u nas nie było. O co konkretnie chodzi?

Nowy projekt obejmie wszystkie obszary miasta. W ramach środków unijnych przeznaczonych na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, do Głogowa trafi nieco ponad 14 milionów złotych. Pieniądze chcemy przeznaczyć na zieloną i niebieską infrastrukturę, a dokładnie na rewitalizację parków, poprawienie retencji, ale też utworzenie nowych terenów do wypoczynku i rekreacji. Tam, gdzie to możliwe, powiększymy lub zbudujemy nowe oczka wodne, a te betonowe, takie jak na przykład w parku przy ulicy Budowlanych, zostaną zastąpione naturalnym podłożem. Dojdzie też kwestia regulacji strumyka Sępolno.

Naszym założeniem jest też wymiana nawierzchni ścieżek w parkach na materiały mineralne przepuszczające wodę.

Do tego wykonamy i odświeżymy place zabaw, postawimy nowe kosze i ławki, bo na ten cel przewidzianych jest 20 procent wartości zadania z budżetu miasta. Czyli łącznie będzie to 20 mln złotych.