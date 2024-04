Uwaga zakochani! Z różowego mostu na Odrze w Głogowie znikną kłódki „miłości”. Co się z nimi stanie?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada ściągnięcie kłódek „miłości” zawieszonych na ekranach przeciwporażeniowych na głogowskim różowym moście nad Odrą. W sumie naliczono ich około 60 sztuk.

- Musimy je w najbliższym czasie usunąć, ponieważ wiszą nad ruchomą linią kolejową. Podczas wiatru mogą spaść i sprawiać niebezpieczeństwo – wyjaśnia Magdalena Szumiata, rzeczniczka dolnośląskiego oddziału GDDKiA. - Apelujemy więc, by zakochani, którzy te kłódki wieszali, chcą je zabrać, to mogą to zrobić sami.