Rusza Budżet Obywatelski Głogowa na 2024 rok. Miasto czeka na ciekawe i ważne projekty mieszkańców. Co trzeba zrobić?

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Głogowie. Od 3 lipca do końca sierpnia można składać karty zgłoszeniowe z pomysłami na zadania i organizację wydarzeń mieście. Warunkiem złożenia projektu jest zebranie uzbieranie co najmniej 10 podpisów pod projektem. W zgłoszeniu należy opisać zadanie.

Budżet Obywatelski w Głogowie - do wykorzystania jest 2,5 mln zł

- Zachęcam do kontaktu z pracownikami Urzędu Miejskiego przy tworzeniu i zgłaszaniu projektu, ponieważ ważne jest, żeby pomysły mieszkańców były możliwe do realizacji – mówi prezydent miasta Rafael Rokaszewicz.

W jubileuszowej, 10. edycji BO do dyspozycji mieszkańców jest 2,5 mln złotych na zadania realizowane w pięciu okręgach: w czterech osiedlowych i w jednym ogólnomiejskim.

Są to zadania inwestycyjne, których wartość nie przekracza 200 tys. zł oraz nieinwestycyjne o wartości do 10 tys. zł

Trzeba jednak pamiętać, że przy składaniu projektu należy kierować się określonymi zasadami.