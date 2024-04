Kościół Bożego Ciała nocą. Po zmierzchu świątynia na głogowskiej starówce rozbłyska nową iluminacją. A to jeszcze nie koniec!

Świątynię na Starym Mieście podświetla iluminacja. Efekt robi wrażenie nie tylko na głogowianach, ale na przyjezdnych. Po zmroku kościół rozbłyska światłem, co czyni go jeszcze bardziej widocznym z daleka. Tym bardziej, że iluminacje podkreślają wyjątkowy kształt dwóch wież zakończonych złotymi hełmami.

Światła rozbłysły na Wielkanoc

Oświetlenie na świątyni zamontowano przed Wielkanocą, na czym zależało proboszczowi. Ma to swoją symbolikę, gdyż Wielkanoc to właśnie czas światła. Do kościoła wnosi się paschał, który go rozświetla. Jednak pomysł i projekt powstał dobrych kilka lat temu, bo w 2017 roku.