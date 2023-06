Kosić czy nie kosić trawę w Głogowie? - Nie chcemy pustyni pod swoimi oknami! - alarmują mieszkańcy

Kosić trawniki w miastach czy nie kosić? Zarówno jedna, jak o druga wersja ma swoich zwolenników. Ci pierwsi argumentują to estetyką i poprawą widoczności, drudzy zaś mówią o obniżeniu temperatury w miastach.

Wygolone trawniki pod blokami

- Nie chcę mieć pustyni pod domem! A to tak teraz wygląda, bo z trawnika zostało suche ściernisko. Czy jak już się kosi, to nie można tej trawy zostawić nieco wyższej? - pyta poirytowany głogowianin.

- Wygolili trawnik niemal do zera i jak ma teraz zatrzymywać wodę? Przecież w takie suche lata nie wolno tego robić! - mówiła nam mieszkanka starówki. To samo zgłaszali mieszkańcy Piastowa i Śródmieścia, gdzie w ostatnich dniach pod oknami bloków jeździły kosiarki.

Spółdzielnia kosi trawy do 6 razy w sezonie

Osiedlowe skwery w większości należą do Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze. Jak nas poinformowano, są one wykaszane są z częstotliwościową od 4 do 6 razy w sezonie. Pierwsze koszenie zazwyczaj wypada na przełomie kwietnia i maja, kolejne odbywają się w zależności od przebiegu warunków atmosferycznych w odstępach 3-7 tygodni.