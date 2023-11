W Radwanicach będzie targowisko jak w mieście. Przy parku powstał wielki parking i pawilony handlowe

- Zależało nam na tym, by podczas imprez plenerowych w parku mieszkańcy i goście mieli gdzie zaparkować – mówi Paweł Piwko, wójt gminy Radwanice. - Przy okazji stworzyliśmy miejsca do handlu, zarówno w nowych budkach, jak i bezpośrednio z placu z własnych stoisk, czy z busa. Nie ukrywam, że fajnie to wyszło, a całość przyciąga wzrok.