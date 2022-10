Urokliwe ruiny dawnego pałacu w Jakubowie. Wiecie, do kogo należał i kiedy został zniszczony? (FOTO)

Jakubów w gminie Radwanice to nie tylko sanktuarium świętego Jakuba i pobliskie źródełko. To także ruiny pałacu, które kilka lat temu oczyszczono i zabezpieczono. W latach 2019-2020 zrobiła to Gmina Radwanice, która na ten cel pozyskała blisko milion złotych.

Jakubów na mapie

Ciekawostkę może stanowić fakt, że w trakcie trwania prac, które w dużej mierze wykonywane były ręcznie, natrafiono na nieodkryte dotąd dodatkowe fragmenty ścian i posadzek, które zgodnie z uzgodnieniami z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Legnicy należało pozostawić i wyeksponować.

