W Nielubi wyremontują wiejską świetlicę, punkt przedszkolny i bibliotekę. Gmina zdobyła pieniądze na remont

Gmina Żukowice przygotowuje się do sporej inwestycji w Nielubi. Chodzi o remont świetlicy wiejskiej, biblioteki i punktu przedszkolnego. Zakres prac zaplanowany do realizacji obejmuje między innymi remonty podłóg, wymianę instalacji sanitarnych, instalacji wentylacji, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, szpachlowanie ścian, malowanie pomieszczeń, podwieszanie sufitów .

Koszt inwestycji to 800 tys. zł

Dzięki remontowi zostaną uratowanie wnętrza zabytkowego budynku przed postępującą degradacją. Co ważne, remont zapewni bezpieczeństwo użytkowników.

Na to ważne zadanie gmina pozyskała pieniądze ze środków rządowych w kwocie 550 tys. zł. Cała wartość planowanych prac remontowych to kwota blisko 800 tys. zł.

Planowane prace remontowe rozpoczną się w połowie czerwca, a zakończą jesienią 2024 roku.

Gmina czeka jeszcze na rozpatrzenie kolejnego wniosku, który złożyła aplikując o fundusze unijne w zakresie kapitalnego remontu obiektu z zewnątrz – remonty ścian elewacji, docieplenia, zmiana sposobu ogrzewania, instalacje fotowoltaiczne na łączną kwotę ponad 3 mln zł.