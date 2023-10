Łukasz Horbatowski po wyborach: Mieszkańcy obdarzyli nas dużym zaufaniem. WIDEO

– Chcielibyśmy podziękować wszystkim mieszkańcom całego regionu. Ale szczególnie oczywiście najbliższego nam Głogowa i powiatu głogowskiego, bo te wybory, które zakończyły się dla nas ogromnym sukcesem, pokazały, że mieszkańcy obdarzyli nas bardzo dużym zaufaniem. I z tego zaufania zamierzamy się, drodzy państwo, wywiązać. Cieszymy się, że po kilkunastu latach w końcu wygrywamy w Głogowie po raz kolejny z Prawem i Sprawiedliwością. Te blisko 36 procent poparcia wskazuje, że ludzie zauważyli naszą ciężką pracę nie tylko w tej kampanii, bo od wielu lat pracujemy na rzecz regionu. W tym roku również mocno walczyliśmy z tymi gigantycznymi podwyżkami za ciepło. I wierzymy w to, że ta nasza praca, to nasze zaangażowanie, przełożyły się właśnie na ten wynik wyborczy – mówił nowy poseł w imieniu zebranych przy nim działaczy głogowskiej PO.

Dla Łukasza Horbatowskiego z Platformy Obywatelskiej będzie to pierwsza kadencja w Sejmie. Umożliwiło mu to w sumie 13 934 głosów oddanych w okręgu legnicko-jeleniogórskim na jego kandydaturę. Dało mu to czwarte miejsce na całej liście Koalicji Obywatelskiej. Dotychczasowy wójt Kotli jest zadowolony z wyniku całej koalicji w powiecie głogowskim. We wtorek zorganizował konferencję podsumowującą wybory.

Łukasz Horbatowski przyznał, że bardzo cieszą go też głosy oddane konkretnie na jego osobę. W samym powiecie głogowskim było ich blisko 12 000 i to one same dały mu już mandat poselski.

– To właśnie dzięki mieszkańcom Głogowa i powiatu głogowskiego, za co bardzo gorąco dziękuję w imieniu nas wszystkich, tutaj z tego miejsca również chcę podziękować wszystkim działaczom Platformy Obywatelskiej w Głogowie, ale również wszystkim tym, którzy się angażowali i wspierali nas w tej kampanii. To zaangażowanie olbrzymie od wielu miesięcy przyniosło sukces, jakim jest mandat poselski dla nas – dodaje.

