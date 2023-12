Budżet Głogowa na rok 2024 przyjęty. Ostatnia w tym roku sesja rady. WIDEO

– Jest ambitny nie tylko ze względu na jego wielkość, bo prawie pół miliarda złotych, ale zadania, które są do realizacji. Te, które kończymy, ale także mnóstwo rozpoczynamy. Zatem dużo pracy, ale to dobrze, bo dużo dobrych rzeczy będzie działo się w Głogowie w przyszłym roku i w latach kolejnych. To zadania nasze miejskie, ale też jeżeli weźmiemy pod uwagę rozpoczęcie budowy obwodnicy, bo czekamy cały czas na podpisanie umowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z potencjalnym wykonawcą, to naprawdę powinien być to udany rok dla miasta Głogowa – mówi prezydent Rafael Rokaszewicz.