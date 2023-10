Głogów zajął stanowisko w sprawie reparacji wojennych. Gorąca dyskusja na sesji rady. WIDEO

Podczas październikowej sesji rady miejskiej pod głosowanie poddana została uchwała dotycząca reparacji wojennych, wspierająca działania rządu w sprawie ich pozyskania. Opracowano ją w związku z pismem od pełnomocnika rządu do spraw odszkodowań, które skierowane zostało o podobne formy wsparcia od samorządów. Zanim uchwała trafiła jednak pod głosowanie, na mównicę wszedł radny Sławomir Majewski, który nie miał zbyt pochlebnego zdania na jej temat.

– Szanowni państwo, pochodzę z polskiej, patriotycznej, katolickiej rodziny robotniczo-chłopskiej. Nikt z mojej rodziny nigdy się nie zeszmacił, należąc do SB, ORMO czy ZOMO. Ja w swojej 60-letniej karierze też nigdy niczego złego nie zrobiłem przeciwko Polsce, a wprost przeciwnie najlepiej jak tylko potrafię staram się jej służyć jako obywatel, jako samorządowiec. Przez wasz jad, przez wasze szczucie, przez wasze podziały jak robiliśmy kampanię wyborczą na mieście, to nazywali mnie zdrajcą, nazywali mnie Niemcem, kazali mi za przeproszeniem wyp...ć do Berlina przez was, to jest wasza cyniczna, perfidna gra polityczna. Gdybym wiedział, że uzyskamy chociaż jedno euro, jedną markę, to zagłosowałbym dwoma rękoma. My tu nie jesteśmy od tego, żeby wspierać tą perfidną pisowską politykę – mówił radny Majewski. – My tutaj jesteśmy od tego, żeby zajmować się chodnikami, drogami tą drożyzną, którą mamy za ciepło w grzejnikach. Żeby nasze szkoły były bardziej nowoczesne, a nie uczestniczyć w tym pisowskim cyrku pana posła Mularczyka – dodał.