Psy i koty do adopcji schronisku we Wróblinie Głogowskim. Czekają na nowy dom. Zdjęcia, opisy Grażyna Szyszka

Do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wróblinie Głogowskim cały czas trafiają nowe zwierzęta. Często to bardzo młode psy i koty. Teraz czekają tam na nowy dom i ludzi o otwartym sercu. Mamy dla Was kolejną galerię zdjęć zwierząt do adopcji.