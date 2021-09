Przegląd tygodnia w Głogowie, najważniejsze wydarzenia od 12.09 do 18.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia Głogów od 12.09 do 18.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Tragedia w Jeziorze Sławskim. Nie żyje młody mężczyzna, który wskoczył do wody.

Po długiej przerwie w powiecie głogowskim zanotowano przypadek zakażenia koronawirusem. Kilkadziesiąt osób jest w domowej kwarantannie.

Park nad Strumykiem przy ul. Budowlanych to jedno z ładniejszych terenów zielonych w Głogowie. To miejsce ma też swoją historię. Za czasów niemieckich nosił nazwę Parku Baucha. Położony jest wzdłuż strumienia Sępolno (niegdyś Rauschwitzbach/Potok Ruszowicki), płynącego z okolic Smardzowa do Odry.