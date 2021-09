Park nad Strumykiem w Głogowie to piękne miejsce na spacer. Ale ma też swoją historię Grażyna Szyszka

Park nad Strumykiem przy ul. Budowlanych to jedno z ładniejszych terenów zielonych w Głogowie. To miejsce ma też swoją historię. Za czasów niemieckich nosił nazwę Parku Baucha. Położony jest wzdłuż strumienia Sępolno (niegdyś Rauschwitzbach/Potok Ruszowicki), płynącego z okolic Smardzowa do Odry.