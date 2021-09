4. Cross Baby Jagi Obiszów 2021 skąpany w deszczu. Sportowa impreza na zdjęciach

W sobotę, 18 września, na terenie Bike Parku w 4. Crossie Baby Jagi 2021 wystartowało około 100 uczestników. Wielu z nich, oprócz numerów startowych, biegło w przebraniach nawiązujących do nazwy imprezy.

Trasa prowadziła przez malownicze lasy wokół Obiszowa, który znajduje się u podnóża Wzgórz Dalkowskich. W tym roku utrudnieniem był deszcz, który sprawiał, że miejscami było ślisko.

Uczestnicy, wśród których byli mieszkańcy Szczecina, Wrocławia czy Lwówka Śląskiego, mieli do wyboru dwie trasy – 12 km i 6,5. Dla dzieci wyznaczono oddzielny bieg.

- Idea biegów to część naszych działań promujących piękne, rekreacyjne tereny Obiszowa - przyznał wójt Gminy Grębocice Roma Jabłoński, gospodarz sportowej imprezy. - Są tu już organizowane zawody rowerowe, a nic nie stoi na przeszkodzie, by odbywały się to imprezy biegowe. A że mamy tu niedaleko górę o nazwie Baba Jaga, stąd i nazwa biegu.