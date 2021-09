Auto firmy TomTom z kamerą na dachu jeździło po Głogowie. Nowe zdjęcia trafią do aktualizacji samochodowej nawigacji GPS

Samochód z kamerą na dachu miał konkretne zadanie do wykonania. Urządzenie fotografowało ulice, głównie osiedlowe sprawdzając aktualne oznakowanie, w tym takie dotyczące ulic jednokierunkowych.

Najnowsze dane będą bazą do aktualizacji planu naszego miasta w samochodowej nawigacji GPS.

Auto TomToma spędziło w Głogowie kilka godzin.

TomTom – co to za firma?

Firma TomTom to światowy lider w branży produktów do nawigacji, podglądu ruchu drogowego i map.

TomTom International BV to holenderskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją systemów nawigacyjnych. Firma tworzy urządzenia do nawigacji satelitarnej, aplikacje nawigacyjne na smartfony, zegarki sportowe z GPS, kamery sportowe, systemy zarządzania flotą pojazdów oraz inne usługi oparte na geolokalizacji. Na koniec 2019 roku TomTom zatrudniał ok. 4500 pracowników, posiadał 42 biur w 30 krajach w tym w Polsce (Poznań i Łódź)