Przemkowskie święto miodu i wina to jedyne takie święto w Europie. Jak zapowiadają się ceny miodów 2021? PROGRAM

Po rocznej przerwie w ostatni weekend września (25-26) do Przemkowa zjadą pszczelarze z niemal wszystkich zakątków Polski. Na święto przyjeżdżają tysiące ludzi szukający dobrego, świeżego miodu wprost od producentów.

Waldemar Kudła, prezes Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej twierdzi, że to był trudny rok ze względu na niekorzystną aurę. Pszczelarz z ponad 20-letnim doświadczeniem z Ostaszowa koło Przemkowa ma wędrowną pasiekę składającą się z 60 rodzin. Wiosną rusza w teren, począwszy od Niegosławic, przez Długie, Zieloną Górę, by wrócić potem na lipę i wrzosowiska koło Przemkowa.

- Wiosna była zimna, a kwiecień i maj szczególnie. W ulach brakło nam wiosennej pszczoły, bo w ulach matki nie chciały czerwić, bo czuła się zagrożona – wyjaśnia. - Efekt tego jest taki, że na przykład miodu rzepakowego jest mniej. To samo z akacją, która częściowo przemarzła i nie dała tyle miodu, co powinna. Z kolei lipa wypadła różnie, ponieważ na jednych terenach było bardzo ładnie, a na przykład na przedsudeciu już nie.