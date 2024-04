Uwaga! Będzie tymczasowa zmiana organizacji ruchu w okolicach Rynku w Głogowie

– W związku z organizowanym w mieście II Głogowskim Festiwalem Historycznym, w ramach którego organizowany będzie m.in. zlot grup rekonstrukcji historycznych i pojazdów militarnych informujemy że w dniach od 5 do 7 kwietnia zmieniona zostanie organizacja ruchu wokół ratusza – mówi Daria Jęczmionka z głogowskiego ratusza.

Rynek (część południowa) od 5 kwietnia (od godz. 16.00) do 7 kwietnia (do godz. 19.00)

Rynek (część północna – od strony sukiennic) 6 kwietnia (od. godz. 8.00 do 18.00)

ul. Parafialnej/Rynek (część zachodnia) od 5 kwietnia godz. 16.00 do 6 kwietnia do godz. 15.00

Festiwal oficjalnie rozpocznie się w piątek, ale najwięcej będzie działo się w sobotę i niedzielę. Wtedy to właśnie na rynku pojawią się rekonstruktorzy. W sobotę atrakcje planowane są od 9 do 18, w niedzielę od 9 do 14.