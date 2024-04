Już tylko tygodnie dzielą nas od otwarcia budynku dawnego Neptuna, który w ciągu ostatniego roku został podniesiony w ruiny. Władze miasta chcą, żeby nowy Neptun otworzył się wraz z początkiem sezonu turystycznego. Nic dziwnego, bo właśnie celom turystycznym ma służyć odbudowany obiekt. Znalazło się tam miejsce na hotelik dla turystów przypływających do Głogowa Odrą lub przyjeżdżających rowerami (obok Neptuna ma przebiegać planowana trasa rowerowa Blue Velo). A to nie wszystko.

– Jeszcze kilkanaście miesięcy temu była tu ruina. Dziś to miejsce jest piękne, zrewitalizowane. A to za sprawą naszego projektu związanego z przebudową Neptuna na centrum rekreacyjno-turystyczno-przyrodzicze. Są tutaj pokoje do wynajęcia, sala wielofunkcyjna z kuchnią oraz wypożyczalnia kajaków i rowerów. Obiekt będzie też posiadał mini przystań, z której będą organizowane spływy Odrą – opowiada prezydent Rafael Rokaszewicz.

Przed laty nad Zatoką Neptuna w Głogowie tętniło życie. Znajdował się tu klub oraz popularna restauracja. Dziś to miejsce stało się ruiną. Z planów jego odnowienia póki co wyszły nici, choć miasto…

Remont obiektu i otaczających go terenów kosztował trochę ponad 19 mln złotych, z czego ponad 8 milionów to środki z UE. Sam Neptun czeka obecnie na wszystkie pozwolenia związane z użytkowaniem. Wciąż trwają prace na terenach otaczających Neptuna. Do dokończenia jest wspomniany pomost, ale też tereny nadbrzeżne przy drodze prowadzącej do zatoki. Tutaj miasto czeka jeszcze, ponieważ planowane są tam prace Zakładu Hydrotechnicznego KGHM, który ma wjechać tam z ciężkim sprzętem. Dopiero po ich zakończeniu miasto zrewitalizuje też tamtą część nabrzeża oraz drogę do Neptuna.