Pijany kierowca uciekał policji ulicami Głogowa. Próbował zepchnąć radiowóz z drogi Kacper Chudzik

Pościgiem ulicami Głogowa zakończyła się próba zatrzymania do kontroli osobowego opla. Kierujący nim mężczyzna zaczął uciekać. Próbował zepchnąć do rowu ścigający go radiowóz.